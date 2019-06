Man overlijdt na confrontatie met ‘Carapilsbende’ aan station Ieper

De 44-jarige man die vorige week levensgevaarlijk gewond raakte bij een ruzie aan het station van Ieper, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De ‘carapilsbende’ viel de man vorige donderdag lastig toen hij met zijn fiets voorbij kwam.

Vorige week donderdag kwam het tot een woordenwisseling tussen het slachtoffer en enkele andere personen die vaak rondhangen in de buurt van het station. De veertiger kwam daarbij ten val. Hij krabbelde recht en fietste naar huis.

Schedelbreuk







’s Morgens belde de moeder van het slachtoffer de hulpdiensten, omdat de toestand van de man fel verslechterd was. Hij had een schedelbreuk en hersenbloeding opgelopen en was in coma geraakt. De man is nu overleden aan de gevolgen van die valpartij.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Aan de hand van camerabeelden wist de politie al snel wie bij de schermutseling betrokken was. Ze maken allen deel uit van de zogeheten ‘Carapilsbende’ omdat ze vaak met een blikje Cara rond het station hangen. Ook het slachtoffer was geen onbekende voor de politie.