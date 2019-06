Man bedenkt geniaal uitvlucht om niet naar zijn werk te moeten gaan

Een twitteraar heeft onlangs een vrije dag gekregen op het werk nadat hij wel héél creatief – en een heel klein beetje ondeugend – omging met Photoshop.

De man die op Twitter luistert naar de naam ‘PapaBoardslide’ fotoshopte een platte band aan zijn auto, inclusief kruissleutel om hem te vervangen. Zelfs de schaduwen van de kruissleutel kwamen aan bod. “Meest trotse moment van mijn leven was een platte band fotoshoppen zodat ik niet op mijn werk geraakte”, klinkt het.

Huis in brand







Zijn volgers lagen in een deuk. Enkelen voegden er zelfs nog wat aan toe, zoals de eigenaar van de wagen die bewusteloos in het gras ligt, of het huis op de achtergrond dat in brand staat. Weliswaar net iets minder vakkundig in beeld gebracht.