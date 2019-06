In Straatsburg kunnen vrouwen waar ze willen van de bus stappen

’s Nachts onnodig over straat wandelen, is niet altijd een pretje. Vooral vrouwen, maar ook mannen, worden weleens lastiggevallen tijdens hun nachtelijke wandeling. Het openbaar vervoer kan in sommige gevallen uitkomst bieden, maar ook in dat geval moet er vaak nog een hele afstand worden afgelegd. De bus stopt meestal immers niet pal voor je deur. In Straatsburg heeft men daar een oplossing voor bedacht.

Om ongewenste intimiteiten op straat tegen te gaan, is de Franse stad Straatsburg begonnen met een proefproject. Vrouwen zijn vanaf nu niet langer verplicht om zich aan de vastgelegde bushaltes te houden. Tijdens het opstappen kunnen ze aan de buschauffeur laten weten waar ze graag willen afstappen. Zolang die plaats op de route ligt en er een stoep is, zal de chauffeur een extra stop maken om de vrouw (eventueel met kinderen) te laten uitstappen. De dienst is op dit moment beschikbaar op buslijn 24 en van 22u tot 23u15, maar als het project succes heeft, worden zowel de lijnen als de uren uitgebreid.

Alleen vrouwen?







Eerder gingen er ook in andere Franse steden zoals Parijs, Lyon en Grenoble gelijkaardige proefprojecten van start. De bedoeling is dat vrouwen zich ook ’s nachts veiliger voelen op straat en dat er zich minder gevallen van ongewenste intimiteiten voordoen. De vraag is wel of het terecht is dat alleen vrouwen van deze dienst gebruik kunnen maken. Ook mannen worden immers geregeld lastiggevallen op straat. Wellicht iets om in overweging te nemen op het moment dat er sprake is van een vaste dienstverlening.