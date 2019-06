Cara Delevingne bevestigt lesbische relatie met intieme video

De Britse actrice Cara Delevingne heeft een intieme video gedeeld op Instagram waarin ze met haar partner Ashley Benson kust.

Het werd al langer verkondigd, maar nu is Cara Delevingne ook zelf naar buiten gekomen met het nieuws dat ze samen is met Ashley Benson. Het 26-jarige topmodel sprak tijdens het TrevorLIVE gala in New York voor het eerst openlijk over haar relatie met de 29-jarige actrice.

“Liefde van mijn leven”







Enkele dagen voordien plaatste Delevingne op Instagram een video waarin ze met Ashley Benson kust, niet toevallig in Pride Month juni, waarin extra aandacht gaat naar de LGBT-gemeenschap. De twee zouden al een jaar samen zijn. “Vorig jaar toonde Ashley me wat liefde was, toen ik het echt nodig had. Ze heeft me niet alleen van haar, maar ook van mezelf doen houden. Ze is de liefde van mijn leven”, klonk het.