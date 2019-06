Belgische kunstenares prijkt op homepagina van Google

Zoekmachine Google heeft vandaag een nieuwe naam toegevoegd aan het lijstje met Belgen die geëerd werden met een eigen doodle. Onder meer instrumentenbouwer Adolphe Sax, architect Victor Horta en cartograaf Mercator krijgen gezelschap van barokkunstenares Michaelina Wautier.

Wie vandaag de homepagina van Google openklikt, wordt getrakteerd op een mooi staaltje Belgische kunst. “Na regisseur Chantal Akerman vorig jaar, is Michaelina Wautier een tweede powerlady van Belgische afkomst die een speciale Google Doodle toegedicht krijgt”, stelt Michiel Sallaets, de woordvoerder van Google. De barokkunstenares bleef lange tijd onder de radar, tot ze vorig jaar herontdekt werd door kunsthistorica Katlijne Van der Stighelen.







In het kader van het Antwerpse Barokjaar, dat vorig jaar plaatsvond, stelde ze in het Antwerpse MAS een tentoonstelling samen met het werk van Wautier. Zo ontrukte ze de kunstenares aan de vergetelheid, een evolutie die Google gretig bekrachtigt. “Na de herontdekking van haar werken tijdens het Barokjaar, helpt ook Google mee aan de heropleving van Michaelina Wautiers faam door haar 24 uur lang het canvas van zijn homepage te schenken door middel van een doodle”, aldus Sallaets.

Wie is Wautier?

Allicht doet de naam Wautier (1604-1689) bij weinig mensen een belletje rinkelen. Over haar persoonlijke leven is helaas weinig gekend. Wel is geweten dat de artieste een gezonde portie moed bezat en vaak resoluut tegen de toenmalige tijdsgeest inging. “Michaelina durfde als vrouw naakte mannen schilderen. In die tijd was dat ondenkbaar en dat getuigt van onnoemelijk veel lef”, aldus Van der Stighelen.

“Meer dan honderd jaar voordat vrouwen kunstacademies mochten betreden, creëerde zij al prachtige werken. Het moet een dame geweest zijn met enorm veel talent én doorzettingsvermogen”, stelt de kunsthistorica. Die beschrijving wordt kracht bijgezet als je weet dat Wautier tijdens haar leven moest opboksen tegen meesters zoals Rubens, Van Dyck en Jordaens. Hoewel zij de tand des tijds met gemak hebben doorstaan, was dezelfde eer niet voor Wautier weggelegd.

Buitenland

“Doordat ze niet in het gangbare plaatje paste en onvoldoende haar werk kon promoten, leek haar naam in de vergetelheid te belanden”, verklaart Sallaets. “We zijn trots dat we er met Google mee kunnen voor zorgen dat ze opnieuw bij de groten van de barok hoort.” Een statement waar Van der Stighelen zich enkel kan achter scharen: “Ze is een rolmodel voor vrouwen van alle tijden, ook nu nog.” De doodle is overigens niet enkel te bewonderen op de Belgische homepagina. Ook in Luxemburg, IJsland en Kroatië siert de artieste de zoekmachine.