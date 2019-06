‘Avengers: Endgame’ is de grote winnaar MTV Awards

‘Avengers: Endgame’ was gisterenavond de grote winnaar op de MTV Movie & TV Awards. De superheldenfilm verzilverde drie van zijn vier nominaties en ging zo met het meeste beeldjes naar huis. De Marvel-film, waarin een rist topacteurs meespelen, won de award voor beste film, beste schurk (Josh Brolin) en beste held (Robert Downey jr. als Iron Man). ‘Avengers: End Game’ was in totaal genomineerd voor vier categorieën. De prijs voor beste strijd moesten ze aan ‘Captain Marvel’ laten.





Lady Gaga blijft ook in de prijzen vallen met haar filmdebuut in ‘A Star is Born’. Deze keer ging ze aan de haal met de award voor beste rol in een film. De zangeres liet met Rami Malek (Bohemian Rhapsody) en Sandra Bullock (Bird Box) serieuze kleppers achter zich. ‘Surviving R. Kelly’, waarin meerdere vrouwen de zanger beschuldigen van seksueel misbruik, werd gekroond tot beste documentaire. Game of Thrones

Het fel gehypete laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ was met vier nominaties de andere grote kanshebber. De HBO-hitserie mocht echter alleen het beeldje voor beste serie in ontvangst nemen en zag de prijzen voor beste strijd, beste held en beste rol in een serie naar anderen gaan. Die laatste award ging naar Elisabeth Moss voor haar rol in ‘The Handmaid’s Tale’. De show van dit jaar bevatte ook drie nieuwe categorieën: reality royalty (‘Love and Hip Hop: Atlanta’), meest memorabele moment (‘The Bachelor’) en beste real-life hero (Ruth Bader Ginsburg – Amerikaanse rechter bij het Hooggerechtshof). Daarnaast houdt MTV ook vast aan zijn traditie – gestart in 2017 – geen opsplitsing te maken op basis van gender. Dwayne ‘The Rock’ Johnson zijn carrière werd ook gehuldigd met de Generation Award. De publieksprijzen worden sinds 1992 uitgereikt. Vorig jaar vielen ‘Black Panther’ en ‘Stranger Things’ het meest in de smaak bij de kijkers van MTV. Lees ook : ‘Avengers: Endgame’ overschrijdt de mythische grens van 2 miljard dollar

Beste film

“Avengers: Endgame” (Winnaar)

“BlacKkKlansman”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

“To All the Boys I’ve Loved Before”

“Us”

Beste komische performance

Awkwafina (Peik Lin Goh) – “Crazy Rich Asians”

Dan Levy (David Rose) – “Schitt’s Creek” (Winnaar)

John Mulaney (Andrew Glouberman) – “Big Mouth”

Marsai Martin (Little Jordan Sanders) – “Little”

Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – “Shazam!”

Beste doorbraak

Awkwafina (Peik Lin Goh) – “Crazy Rich Asians”

Haley Lu Richardson (Stella) – “Five Feet Apart”

Mj Rodriguez (Blanca Rodriguez) – “Pose”

Ncuti Gatwa (Eric Effiong) – “Sex Education”

Noah Centineo (Peter Kavinsky) – “To All the Boys I’ve Loved Before” (Winnaar)

Beste performance in een show

Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – “The Handmaid’s Tale” (Winnaar)

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – “Game of Thrones”

Gina Rodriguez (Jane Villanueva) – “Jane the Virgin”

Jason Mitchell (Brandon) – “The Chi”

Kiernan Shipka (Sabrina Spellman) – “Chilling Adventures of Sabrina”

Beste documentaire

“At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal”

“McQueen”

“Minding the Gap”

“RBG”

“Surviving R. Kelly” (Winnaar)

Beste held

Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel) – “Captain Marvel”

John David Washington (Ron Stallworth) – “BlacKkKlansman”

Maisie Williams (Arya Stark) – “Game of Thrones”

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) – “Avengers: Endgame” (Winnaar)

Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – “Shazam!”

Beste kus

Camila Mendes & Charles Melton (Veronica Lodge & Reggie Mantle) – “Riverdale”

Jason Momoa & Amber Heard (Aquaman & Mera) – “Aquaman”

Ncuti Gatwa & Connor Swindells (Eric Effiong & Adam Groff) – “Sex Education”

Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) – “To All the Boys I’ve Loved Before” (Winnaar)

Tom Hardy & Michelle Williams (Eddie Brock/Venom & Anne Weying) – “Venom”