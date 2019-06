Deze ken je nog niet! 7 sollicitatietips voor je cv en sollicitatiegesprek

Hoe maak je meer kans op je droomjob? Verbeter jouw cv en sollicitatiebrief met de 7 tips van e-coach bij VDAB Tamara Durnez. Wist je bijvoorbeeld dat je gratis een sollicitatiegesprek kan oefenen met Tamara en haar collega’s?

Tip 1 Schrijf altijd een brief en cv op maat

Stuur niet dezelfde cv en brief naar tien werkgevers. Speel per openstaande job in op het bedrijf en de vacature waarvoor je solliciteert. Zeg bijvoorbeeld dat «flexibiliteit geen probleem is», wanneer ze iemand flexibel zoeken.

Tip 2 Vertel jouw verhaal







Begin je cv met een profielschets. In dit verhaal vertel je wie je bent, waar je naartoe wilt en welke talenten je in huis hebt. Dit is het eerste wat de werkgever leest. En omdat weinig sollicitanten dit doen, val je zeker op.

Bijvoorbeeld: «Ik ben een enthousiaste en gemotiveerde persoon met sterke administratieve skills. Orde op zaken stellen en organiseren, is mijn tweede natuur. Daarnaast ben ik een echte teamspeler. Het biedt me voldoening om een aanspreekpunt voor mijn collega’s te zijn. Als ik bovendien in een warme en maatschappelijk bewogen organisatie kan werken, kom ik helemaal tot mijn recht.»

Tip 3 Durf creatief te zijn

Een cv hoeft geen pdf via mail te zijn. Durf creatiever te zijn. Zo val je op tussen de vaak honderden kandidaten voor één job. Maak een video, ontwerp een campagne, bouw een website…

Tip 4 Weet dat je WEL ervaring hebt

Elke jongere heeft ervaring, ook al denk je zelf van niet. Denk aan je studentenjob, je vrijwilligerswerk, projecten op school en stages. Omschrijf wat je hieruit geleerd hebt. Bijvoorbeeld: «Het fabriekswerk heeft me leren snel werken, overleggen in team, zelfstandig oplossingen bedenken en het gaf me meer technisch inzicht.»

Tip 5 Schrijf maximaal 2 blz

7 seconden aandacht geeft een rekruteerder aan jouw cv. Dit is weinig. Daarom zijn overzicht en beknoptheid van groot belang. Een cv is één, maximaal twee bladzijden lang. Speel met witruimte om plaats te winnen en de aandacht te trekken.

Tip 6 Schrap nutteloze info

Win plaats op je cv door details te schrappen. Je lagere school, nationaliteit, geslacht, geboorteplaats enzovoort hebben geen belang voor een werkgever. Stel jezelf de vraag: «Is deze informatie een meerwaarde voor de werkgever?» Ook als je twijfelt, voeg je die info niet toe.

Tip 7 Oefen gratis een sollicitatiegesprek

Een cv, sollicitatiebrief en -gesprek beslissen over je verdere traject en toekomstige job. Logisch dat je er zenuwachtig en onzeker over bent. Even normaal is dat je niet goed weet hoe je het moet aanpakken.

De oplossing? Sollicitatiecoaching. Laat gratis je cv doorlichten door een e-coach van VDAB. Stel je sollicitatievragen via chat en oefen zelfs een sollicitatie via een videogesprek. Zo verhoog je je kansen op een leuke job.