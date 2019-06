Veilig speelgoed voor kind en planeet

Om frisse ideeën een duwtje in de rug te geven, organiseert Bizidee elke maand de ideeënwedstrijd Pop Poll. Danielle Verbruggen wint de editie in Roeselare met Lunalu, het eerste Belgische speelgoed dat 100% bestaat uit natuurlijke grondstoffen.

Waarom is er nood aan ecologisch speelgoed?

Danielle: «Ik ben zelf mama en ben altijd op zoek naar milieuvriendelijke oplossingen. Plastic speelgoed is schadelijk voor onze planeet. Bovendien bevat het allerhande giftige stoffen en chemische of synthetische additieven die de hormoonbalans bij baby’s en kinderen verstoren. De Europese wetgeving is daarin niet streng genoeg. Daarom heb ik zelf een bijtring en stapelspeelgoed uit natuurlijke grondstoffen ontwikkeld, volgens het proces van de circulaire economie.»

«In Metro las ik een artikel over Bizidee. Via hun website zag ik dat je kon deelnemen aan de Pop Poll om je idee te pitchen. Ik vond dit een goede manier om het publiek met Lunalu te laten kennismaken en af te toetsen of men klaar is voor mijn idee.»

www.lunalu.be

www.bizidee.be/pop-poll