Houd je van je job? De kans is groot dat je wordt uitgebuit

Je job met passie uitvoeren is mooi. Met plezier vertrek je elke ochtend naar het werk en ’s avonds kom je vermoeid maar voldaan thuis. Helaas worden werknemers die hun job graag doen ook sneller uitgebuit.

Het vakblad Journal of Personal and Social Psychology publiceerde meerdere studies waaruit blijkt dat werkgevers maar al te graag misbruik maken van gepassioneerde werknemers. Iemand die zijn of haar job graag doet, draait immers ook sneller onbetaalde overuren. En ze nemen maar al te graag taakjes aan, ook al zijn die niet altijd even leuk. Helemaal top voor je baas, maar niet zo leuk voor jou en je portefeuille.

De wetenschappers ondervroegen 2.400 werknemers. Zij die hun job met plezier deden, namen ook taken aan die niet binnen hun functie vallen. Net omdat ze zo gepassioneerd zijn, voelen werkgevers zich hier ook minder schuldig over. In de professionele wereld komt passie daarom maar al te vaak gelijk te staan met onbetaald werk. In plaats van een vergoeding te vragen, beschouwen werknemers extra taakjes als een beloning, als een teken dat ze goed bezig zijn. Er is niets mis met je werk graag doen, maar laat je ook niet bedotten.