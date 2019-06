Zaligverklaringsprocedure voor Belgische missionarissen opgestart

In het Congolese bisdom Kongolo, in het noorden van Katanga, is de zaligverklaringsprocedure opgestart voor de ‘Martelaars van Kongolo’. Daar werden op 1 januari 1962 negentien Belgische paters en één Nederlandse broeder, allen behorende tot de congregatie van de spiritijnen, vermoord door het Congolese regeringsleger. De doodgeschoten missionarissen werden in de Luababa-rivier gegooid. De slachtpartij gebeurde tijdens het streven naar Katangese onafhankelijkheid. De slachtoffers waren de paters Gaston en Louis Crauwels, beiden uit Walem, Jozef De Hert uit Hoevenen, Pierre Francis uit Sivry, Pierre Gilles uit Etterbeek, Walter Gillijns uit Steenokkerzeel, Jean-Marie Godefroid uit Elsene, Albert Henckels uit Sampont, Jozef Hens uit Westmalle, Roger T’Jaekens uit Ardooie, Jan-Baptist Lenselaer uit Nossegem, Desiré Pellens, Theo Schildermans en Michel Vanduffel uit Pelt, Joseph Postelmans uit Luik, Raphaël Renard uit Stockay, René Tournay uit Mellery, José Van Damme uit Ingelmunster, André Van der Smissen uit Epraves en de Nederlandse broeder Bernulf Heemskerk.

bron: Belga