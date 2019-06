WK vrouwenvoetbal – Duitsland, Spanje en China naar achtste finales, Zuid-Afrika uitgeschakeld

Groepswinnaar Duitsland, Spanje en China hebben zich maandag geplaatst voor de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Zuid-Afrika werd puntenloos laatste in de groep en is als eerste land uitgeschakeld. Duitsland haalde het in zijn laatste groepswedstrijd met 4-0 van Zuid-Afrika en mag zo met negen op negen op de teller naar de laatste zestien. Spanje en China leverden op de slotspeeldag in groep B een scoreloos gelijkspel af, waardoor beide landen afsluiten met vier punten. Spanje eindigde dankzij een beter doelsaldo wel op de tweede plaats. Misschien wel een vergiftigd geschenk voor La Roja, dat zo in de achtste finales een duel met de Verenigde Staten moet vrezen. Ook China mag als nummer drie naar de achtste finales. Met vier punten zijn ze al zeker bij de vier beste derdes, die net als de top twee van de zes groepen doorstoten naar de laatste zestien op dit WK.

bron: Belga