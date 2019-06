Waalse formatie: MR roept op tot “sérieux”

Verschillende Franstalige liberalen roepen op tot “sérieux” in de discussies over de Waalse regeringsvorming. Ze reageren daarmee op het voorstel van Ecolo om samen met de PS een minderheidsregering te vormen. PS-kopstukken Elio Di Rupo en Paul Magnette hebben in Wallonië eigenlijk maar twee opties meer over: de PS kan samen met de MR regeren, eventueel met Ecolo erbij. PVDA en cdH hebben zichzelf uitgesloten, en de socialisten en de groenen hebben samen geen meerderheid.

Maar Ecolo wil niet weten van een regering met de liberalen. Dat zou betekenen dat “de signalen van de Waalse kiezers” genegeerd worden, vinden zij. Wallonië stemde eind mei overwegend links, met de marxisten en groenen als grote overwinnaars. Covoorzitter Jean-Marc Nollet stelt daarom een “klaprooscoalitie” voor: een minderheidsregering van PS met Ecolo, aangevuld met steun vanuit de oppositie, bij voorkeur cdH. De groenen zien ook een belangrijke rol weggelegd voor het middenveld, en willen zelfs ministerposten openstellen voor experten zonder partijkaart.







Bij MR vinden ze het idee weinig serieus, blijkt uit reacties van de uittredende Waalse ministers Valérie De Bue en Pierre-Yves Jeholet op Twitter. “Wallonië heeft een serieus en ambitieus project nodig, met een meerderheid in het parlement”, aldus De Bue. “Sérieux, verantwoordelijkheidszin en ambitie, dat is wat Wallonië nodig heeft voor een beloftevolle toekomst voor onze jongeren. Niet een avontuur”, zegt Jeholet.

De PS reageert voorlopig niet op het voorstel van de groene collega’s. Woensdag om 11 uur staat een nieuw overleg gepland tussen beide partijen.

bron: Belga