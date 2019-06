“Van Langenhove betwist de beschuldigingen en wil grondiger verhoor”

“Dries Van Langenhove heeft volledig meegewerkt aan het verhoor en hij betwist de beschuldigingen.” Dat zegt zijn advocaat Johan Platteau. “Hij is bereid alles verder uit te klaren en wil nog een grondiger verhoor.” De Gentse onderzoeksrechter heeft Dries Van Langenhove vandaag verhoord in kader van het onderzoek rond Schild en Vrienden. Van Langenhove legt over drie dagen de eed af als Kamerlid, nadat hij op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen raakte op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid in dit onderzoek, omdat het werd opgestart toen Van Langenhove “gewone burger” was.

Advocaat Johan Platteau heeft vragen bij de timing van het verhoor. “Mijn cliënt werd drie dagen voor zijn eedaflegging ondervraagd, terwijl hij zich nooit weggestoken heeft en altijd bereid was om zaken uit te klaren. Hij heeft volledig meegewerkt aan het verhoor en hij betwist de beschuldigingen.”







bron: Belga