Tsjadische rebellenleider opgepakt in Frankrijk voor misdaden tegen mensheid

De Tsjadische rebellenleider generaal Mahamat Nouri is net als twee andere verdachten vandaag opgepakt in Frankrijk. De arrestaties kaderen in een onderzoek dat sinds 2017 loopt naar vermoedens van misdaden tegen de mensheid in Tsjaad en Soedan tussen 2005 en 2010. Dat vernam het Franse nieuwsagentschap AFP uit eensluidende bronnen. De drie zijn opgepakt in Val-de-Marne, Mayenne en Indre-et-Loire en zijn door de speurders van het centrale kantoor voor de strijd tegen misdaden tegen de mensheid nu in voorlopige hechtenis geplaatst, aldus het parket van Parijs.

Generaal Nouri is vanochtend opgepakt in zijn woning in het kader van het onderzoek. Hij is een van de meest invloedrijke Tsjadische rebellenleiders die gekant zijn tegen het regime van Idriss Déby Itno. Hij is de stichtende president van rebellengroep UFDD (Union des forces pour la démocratie et le développement).







In februari 2008 leidde hij samen met andere rebellengroepen een aanval op de hoofdstad N’Djamena. Hij kwam dicht bij de omverwerping van het regime. Na hevige gevechten konden de Tsjadische soldaten hen terugslaan.

Bron: Belga