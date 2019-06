NMBS zet veertig extra treinen in voor Grand Départ in Brussel

Spoorwegmaatschappij NMBS zet in het eerste weekend van juli, wanneer de Tour de France op gang wordt geschoten in Brussel, in totaal veertig extra treinen in om wielerliefhebbers naar de hoofdstad te brengen en weer naar huis te voeren. Brussel is dit jaar twee dagen lang het kader van de Grand Départ van de Tour de France. Daarmee wordt de vijftigste verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx – in 1969 – gevierd.

Op zaterdag 6 juli staat er een rit in lijn gepland die in Brussel vertrekt en aankomt. Het centraal station ligt het dichtst bij de vertrekplaats – het Koningsplein. Wie de aankomst aan het kasteel van Laken wil zien, kan vanuit Brussel-Noord een pendeltrein naar Bockstael nemen. Die rijdt van 14.00 uur tot 20.00 uur.







Zondag staat er een tijdrit op het programma. Reizigers die de renners willen zien starten op het Paleizenplein, stappen best af in het centraal station. De stations Brussel-Schuman, Boondaal, Bosvoorde, Etterbeek en Schaarbeek liggen vlak bij het parcours van de tijdrit.

Tickets worden verkocht tegen weekendtarief (de helft van de normale prijs). Je kan er ook onbeperkt mee binnen Brussel de trein nemen. Er zal extra Tour-animatie zijn in de stations Brussel-Centraal en Brussel-Zuid.

De etappe van maandag 8 juli start in Binche. Daarvoor is er een B-Evenementbiljet beschikbaar. Dat geeft 50 procent korting op de heen- en terugreis met de trein naar Binche.

