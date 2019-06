Francesco Totti verlaat AS Roma na dertig jaar

Francesco Totti neemt na dertig jaar afscheid van AS Roma, de club waarvan hij hét icoon is. Hij maakte het nieuws vandaag bekend tijdens een persconferentie in het Italiaans Olympisch Comité in Rome. “Ik heb vandaag een email gestuurd naar de CEO (James Pallotta, red) waarin ik mijn ontslag uit de technische staf van Roma geef”, bevestigde Totti. De 42-jarige Totti zette in de zomer van 2017 een punt achter zijn spelerscarrière maar bleef daarna als bestuurder aan de club verbonden. De Romeinse goaltjesdief had evenwel geen goeie relatie met de Amerikaanse eigenaar van Roma James Pallotta. Die zei vorige week dat hij Totti de job van technisch directeur had aangeboden, maar volgens Totti was hij niet de gewenste kandidaat. Hij haalde vandaag hard uit naar de Amerikaanse directie.

“Sinds de Amerikanen naar Roma kwamen, hebben ze op alle mogelijke manieren geprobeerd mij aan de kant te schuiven. Dat is wat zij wilden, en nu zijn ze er uiteindelijk ook in geslaagd. Ik had gehoopt dat deze dag nooit zou komen want het is een lelijke en heel moeilijke dag”, vertelde een geëmotioneerde Totti. “Rome moet voor alles staan. Er moet liefde voor Rome zijn. Voorzitters, trainers en spelers komen en gaan, maar de clubkleuren zullen er altijd zijn. Deze beslissing is niet mijn fout. Zij wisten dat ik heel veel wilde doen met dit team, maar zij hebben me overal buiten gehouden. Zij wilden het niet.” Wat Totti in de toekomst zal gaan doen, wilde hij nog niet kwijt.







Francesco Totti debuteerde in 1993 op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van AS Roma. Hij maakte in 785 wedstrijden 307 doelpunten en won met Roma de titel in 2001 en twee keer de beker. In 2006 werd Totti met Italië wereldkampioen.

Vorige week stelde Roma de Portugees Paulo Fonseca aan als nieuwe trainer. Hij verving Claudio Ranieri, die vorig seizoen had overgenomen van Eusebio Di Francesco. De Romeinen beëindigden de competitie als zesde en treden komend seizoen aan in de Europa League.

