Ecolo stelt Waalse minderheidsregering met PS voor

De Franstalige groenen van Ecolo willen in Wallonië een minderheidsregering vormen met de PS. Dat zei partijvoorzitter Jean-Marc Nollet vandaag in Matin Première op de RTBF-radio. Ecolo wil de regering meteen ook openstellen voor het maatschappelijk middenveld, en denkt zelfs aan ministers zonder partijkaart. Ecolo was samen met de extreemlinkse PVDA de grote winnaar van de verkiezingen in Wallonië. De socialisten van de PS blijven ondanks verlies echter de grootste fractie. Samen hebben PS en Ecolo 35 zetels, niet voldoende voor een meerderheid in het 75-koppige parlement. Maar de PVDA gaat niet meer in op de uitnodigingen van de PS en cdH-voorzitter Maxime Prévot heeft kort na de verkiezingen laten weten dat zijn partij voor de oppositie kiest. De enige optie lijkt een regering met PS, Ecolo en MR, waarbij Ecolo mathematisch zelfs overbodig is.

Dat willen de groenen echter vermijden, bleek vanochtend. Covoorzitter Jean-Marc Nollet breekt in Le Soir een lans voor een minderheidsregering met de PS. Die ploeg zou in het parlement dan steun moeten krijgen vanuit de oppositie, bij voorkeur van het cdH, en ze zou ook “openstaan voor het maatschappelijk middenveld”, zegt Nollet. Ecolo denkt zelfs aan onafhankelijke ministers, die het “ecologisch, sociaal en democratisch contract dat Wallonië nodig heeft, realiseren”. De eventuele minderheidsregering kreeg ook al een naam: de ‘coalition coquelicot’, of klaprooscoalitie. “Rood, groen, en open voor de buitenwereld”, aldus Nollet. “Een bloem die groeit op onherbergzaam terrein, die kan bloeien tot eind juli en in september een tweede bloeiperiode kan hebben.”







Dat Ecolo daarbij de mathematische meerderheid van PS en MR zou negeren, is voor Nollet allesbehalve ondemocratisch. Volgens Ecolo hebben de Walen een overwegend links signaal gegeven, en is een regering met de liberale MR die zwaar heeft verloren daarom geen goed idee. “Ik heb de afgelopen dagen veel contacten gehad met het middenveld en ik zal dat ook de komende dagen blijven doen. Velen van hen hebben net als wij moeite om zich te verzoenen met het idee dat PS en MR incontournable zijn geworden, want dat zou betekenen dat de signalen van de kiezers genegeerd worden”, zei hij. “We moeten een antwoord bieden op de ontgoocheling van de kiezers in de traditionele partijen.”

En passant stelt Ecolo ook nog een heel andere werking van het parlement voor. “We moeten voorbijgaan aan het idee van een parlement dat gewoon op de knoppen duwt volgens de lijnen van meerderheid en oppositie.” Nollet pleit er onder meer voor om de parlementaire commissies voor de helft uit gewone burgers in plaats van parlementairen samen te stellen, en wil gewone Walen eigen decreetsvoorstellen laten indienen en verdedigen in het parlement. “De verkiezingen hebben aangetoond dat de mensen meer solidariteit willen, meer ecologie. Ons voorstel reflecteert dat resultaat”, besluit hij.

bron: Belga