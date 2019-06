Anderlecht stelt Simon Davies officieel voor als hoofdcoach

Sportief directeur Michaël Verschueren heeft Simon Davies vandaag officieel voorgesteld als hoofdcoach van RSC Anderlecht. De Welshman leidde vanochtend, in afwezigheid van Vincent Kompany, de eerste training van de club. “Het grote doel is om Anderlecht opnieuw succesvol te maken”, verduidelijkte Davies. Michaël Verschueren verduidelijkte in zijn openingswoord dat Simon Davies hoofdcoach is “in de brede zin van het woord. Hij zal de dagelijkse coaching op het veld en alle trainingen leiden. Vincent Kompany zijn invloed zal betrekking hebben op de strategie en de opstelling”, zegt Verschueren.

Maar over wie de eindbeslissing neemt, was Davies nog duidelijker. “Vincent zal de laatste beslissing nemen. Al liggen onze ideeën niet te ver uit elkaar als het gaat over systemen of speelstijlen. Er is duidelijkheid in onze relatie”, stelt de rechterhand van Kompany.







Zelfs het moment dat Davies als coach zal moeten aandringen bij de speler Kompany om toch plaats te nemen op de bank acht hij overbodig. “Vincent is zo nederig en eerlijk, soms zelfs te, dus ik denk niet dat het zo ver zal komen. Als hij slecht speelt of niet fit is, dan is hij de eerste om dat te zeggen”, verklaart Davies.

Het is dan ook de hoofdcoach die langs de lijn zal staan tijdens de wedstrijden van paars-wit. Als Kompany niet speelt, neemt hij naar alle waarschijnlijkheid plaats op de tribune en worden de nodige instructies voor de wedstrijd meegegeven.

bron: Belga