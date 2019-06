Overspelige man in de val gelokt door vrouw, maar haar wraak is iets té zoet

Een man uit Nederland schrok zich een hoedje toen zijn vrouw plots opdook op zijn stiekeme date. Ze was daar echter niet alleen en was niet van plan om hem meteen te laten gaan.

F. had anderhalf jaar een relatie met de Amsterdamse Rosalia van der W. (53). Op 22 september regelde hij stiekem een date met een andere vrouw, ene Susan, via tagged.com. Het afspraakje ging door in een hotel in Nootdorp. De man trok zijn kleren uit en ging alvast naakt op het bed liggen, maar plots kwam niet ene Susan, maar wel zijn vrouw de kamer binnen.

Rake klappen







Rosalia had immers een fake account aangemaakt op de datingwebsite omdat ze vermoedde dat F. haar bedroog. Ze nodigde haar buren overigens ook uit om F. in het hotel een bezoekje te brengen. Met negen mensen stonden ze plots voor zijn neus in de hotelkamer. Rosalia gaf hem enkele rake klappen met zijn broek, smeet zijn gsm tegen de muur en ging ervandoor met 150 euro.

Werkstraf

Onlangs moest Rosalia voor de rechter verschijnen wegens haar agressieve gedrag van die avond. De officier van justitie begreep de woede van de vrouw, maar eiste alsnog een werkstraf van 30 uur.

Haar advocate probeerde de straf te verlichten door te stellen dat “ze al voldoende gestraft is”, maar tevergeefs. “Uw advocate vocht als een leeuwin voor u, maar u heeft voor eigen rechter gespeeld en die dingen lopen uit de hand”, reageerde de rechter. Rosalia werd dus veroordeeld tot de geëiste werkstraf van 30 uur en een boete van 100 euro.