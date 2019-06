Man schenkt geamputeerde teen aan hotel om te verwerken in cocktail

In Canada heeft het Downtown Hotel een eigenaardig geschenk gekregen van een Britse man. Hij stuurde er namelijk een geamputeerde teen naartoe die geserveerd dient te worden bij een cocktail. Wansmakelijk zou je denken, maar niets is minder waar. Sourtoe Cocktails zijn namelijk een traditie in de Canadese regio Yukon.

Nick Griffiths ondernam vorig jaar the Yukon Arctic Race, maar moest door de koude temperaturen opgenomen worden in een Canadees ziekenhuis. In eigen land moest de Brit enige tijd later afscheid nemen van drie tenen door bevriezing. De 46-jarige ex-marinier herinnerde zich toen dat hij voor de wedstrijd een bizarre affiche van het Downtown Hotel had gezien. Daarop stond te lezen: “Heb je bevroren lichaamsdelen? Wij willen je tenen.” Griffiths besloot zijn kans te wagen en stuurde zijn dikke teen per post naar het hotel.

Sourtoe cocktail







“Ik dacht dat het om een grap ging”, vertelde de Brit aan The Guardian. Maar dat was het allerminst. In de Canadese regio Yukon is de Sourtoe cocktail namelijk al decennialang een traditie. Het drankje bestaat uit twee simpele ingrediënten: whisky en een gedroogde teen. Je mag kiezen hoe je de cocktail drinkt, maar een getuigschrift krijg je enkel als je lippen de teen hebben geraakt. Een lokaal gezegde luidt niet voor niets: “You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips must touch the toe” (“Je mag het snel of traag drinken, maar je lippen moeten de teen raken”).

Sinds 1973

Het drankje is al sinds 1973 verkrijgbaar in het hotel en intussen hebben al meer dan 86.000 lippen een teen geraakt. Griffiths liet het Downtown Hotel intussen weten dat hij graag de cocktail met zijn eigen teen wil proeven. De Brit is zeker welkom, zo liet de de eigenaar van het hotel weten aan de BBC. Hij zal wel wat geduld moeten uitoefenen. Het lichaamsdeel moet eerst immers zes weken lang behandeld worden alvorens het in een cocktailglas terechtkomt.

Dikke teen

Hotelmedewerker Terry Lee ontfermt zich over de opgestuurde tenen en is verheugd met zijn nieuwe aanwinst. “De dikke teen is goud waard. Gewoonlijk krijgen we geen bevroren tenen, maar exemplaren van diabeten of mensen met jicht. Soms komen ze van maai- of zaagincidenten… Maar een bevroren teen is werkelijk fenomenaal.” Lee zal zijn aanwinst eerst onderdompelen in een “medische vloeistof” om daarna al het vet en de aders weg te snijden. Vervolgens zal hij de teen laten uitdrogen in steenzout tot hij klaar is voor consumptie. Dat laatste mag je niet te letterlijk nemen. Het is namelijk verboden om de teen effectief op te eten. De twee klanten die dat in het verleden wel deden, hebben elk een boete van 500 dollar (443 euro) gekregen. Schol!