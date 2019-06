Jean Blaute haalt uit naar Laurette Onkelinx: “Schaam je”

Jean Blaute heeft op Twitter stevig uitgehaald naar Laurette Onkelinx (PS) naar aanleiding van haar gebrekkig Nederlands.

Afgelopen vrijdag maakten PS’ers Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort bekend dat ze gesprekken willen starten voor een coalitie met Ecolo en DéFI in Brussel. Onkelinx bracht de boodschap over in gebrekkig Nederlands, om vervolgens over te schakelen naar het Frans.

Drie woorden Nederlands







Jean Blaute reageerde op Twitter gepikeerd op het feit dat Onkelinx het Nederlands na al die jaren nog steeds niet machtig is, en al zeker omdat de kwestie ging over Brussel, dat tweetalig is. “Ik ben geen fanatieke flamingant, maar toen ik daarnet mevr. Onkelinx drie woorden Nederlands hoorde bijeenharken en daarna verder in het Frans, dacht ik: “Schaam je“. En het ging over Brussel”, aldus de 67-jarige muzikant op Twitter.

Minimum aan respect

De meeste volgers zijn het eens met Blaute. “Klopt. Op dat niveau is een kennis van de landstalen echt een must”, klinkt het onder meer.

Toch vindt niet iedereen dat taal prioritair hoeft te zijn. “Ik vind intenties en visie veel belangrijker dan taalvaardigheid. Kan je geen goede politicus zijn als je geen talenknobbel hebt?”, reageert iemand. “Jawel, maar het getuigt van een minimum aan respect en empathie voor uw medemens om alleen maar een poging te doen om een andere taal te leren. Ik vraag geen perfectie maar héél véél mensen in dit land hebben wél de moeite gedaan om andere talen te leren”, antwoordt iemand anders daarop.