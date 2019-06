Dries Van Langenhove verhoord door onderzoeksrechter

De Gentse onderzoeksrechter heeft Dries Van Langenhove maandag verhoord in kader van het onderzoek rond Schild en Vrienden. Dat bevestigen het parket Oost-Vlaanderen en zijn advocaat Johan Platteau.

Van Langenhove legt over twee dagen de eed af als Kamerlid, nadat hij op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen raakte op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid in dit onderzoek, omdat het werd opgestart toen Van Langenhove «gewone burger» was.

“Intimidatiepoging”