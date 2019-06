Dries Van Langenhove formeel in verdenking gesteld

De Gentse onderzoeksrechter heeft Dries Van Langenhove verhoord in kader van het onderzoek rond Schild en Vrienden. Die besliste na de voorleiding om Van Langenhove vrij te laten onder voorwaarden. Hij wordt in verdenking gesteld van inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet, maar ontkent die beschuldigingen en aast op een grondiger verhoor. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft het over een «duidelijke intimidatiepoging van het gerecht».

Dries Van Langenhove legt over drie dagen de eed af als Kamerlid, nadat hij op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen raakte op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid in dit onderzoek, omdat het werd opgestart toen Van Langenhove «gewone burger» was. Van Langenhove mag van de onderzoeksrechter ook niet meer communiceren over het dossier.







«Meneer Van Langenhove heeft volledig meegewerkt aan het verhoor en betwist de beschuldigingen», aldus zijn advocaat Johan Platteau, die zich vragen stelt bij de timing. «Maar hij is bereid om alles verder uit te klaren en wil nog een grondiger verhoor.»

Pano-reportage

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische, antisemitische en geweldverheerlijkende berichten gedeeld werden en maakte van Van Langenhove een bekend figuur. De onderzoeksrechter liet huiszoekingen uitvoeren bij verschillende leden van Schild & Vrienden. Ook bij Dries Van Langenhove werd een huiszoeking verricht en werd computermateriaal meegenomen. Dat computermateriaal kreeg Van Langenhove later terug, maar hij werd nooit verhoord in de zaak. Tot gisteren dus.