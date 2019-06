Cast ‘Stranger Things’ wil dat serie na vijf seizoenen stopt

De cast van ‘Stranger Things’ hoopt dat de serie nog één of twee seizoenen krijgt, maar niet langer. “Waarschijnlijk in totaal iets van vijf seizoenen”, zegt Noah Schapp, die de rol van Will speelt, tegen Entertainment Tonight. Het derde seizoen gaat binnenkort in première.

Niet alleen Schnapp, maar ook Gaten ‘Dustin’ Materazzo vindt dat er niet veel seizoenen bij moeten komen. “Ik denk dat we moeten stoppen als we voelen dat het verhaal moet worden afgerond. Ik denk niet dat we een verhaallijn moeten forceren. Als er geen verhaal meer is, is er geen verhaal meer.”







Ook Finn Wolfhard, die de rol van Mike vertolkt, is het daarmee eens. “Ik denk dat we nog een seizoen nodig hebben om alles af te ronden. Waarschijnlijk een of twee maar zeker nog eentje om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Makers hullen zich in stilzwijgen

De acteurs zeggen tevergeefs te hebben geprobeerd met makers Matt en Ross Duffer te praten over het einde van de serie. “Soms zeggen we weleens dat we het leuk vinden als er vijf seizoenen komen, maar ze willen ons niets te vertellen”, verduidelijkt Wolfhard.

Het derde seizoen van de populaire sciencefictionserie is vanaf 4 juli te zien op Netflix.