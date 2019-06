BIZAR. Man denkt villa te kopen voor een appel en een ei, maar krijgt dit in ruil

Als iets te mooi om waar te zijn lijkt, is het dat ook meestal. Daar is een man uit Zuid-Florida op pijnlijke wijze achtergekomen. Hij dacht een ontzettend goede deal te hebben gesloten voor een villa, maar de vork zat toch net even anders in de steel.

De man had een bod gedaan op een mooie villa bij een online veiling en dacht met een paar duizend euro een mooie deal te hebben gesloten. Zijn droomhuis bleek echter te bestaan uit een stukje land van 30 centimeter breed bij 30 meter lang. Wat dat fantastische stukje land waard was? Een bescheiden 44 euro.

Opgelicht







Het gaat om een stukje land dat de opritten van twee huizen ligt. Vervolgens gaat het ónder de huizen door en scheidt het ook nog de tuinen van de villa’s. De man stelt opgelicht te zijn, maar de politie kan er niet veel aan doen. “Nergens (op de veilig, red.) bleek dat het ging om het stukje land tussen de villa’s”, vertelt de man boos aan de Sun Sentinel.