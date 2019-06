Bij vabbing gebruik je je vaginale afscheiding als parfum

Geurtjes zijn erg persoonlijk. De een houdt van zwoele zoetheid, de ander van fris en fleurig. Bovendien is een parfum nooit hetzelfde in het flesje als op de huid. Door de chemische reactie met jouw persoonlijke pH-balans ruikt een luchtje anders bij jou dan bij een vriend of vriendin. Wil je écht een persoonlijk parfum, dan is vabbing iets voor jou.

Niet iedereen is fan van een uitgesproken, chemisch aandoend parfum. Geuren kunnen al snel overweldigend zijn en daar hebben enkele parfummerken al handig op ingespeeld. Denk bijvoorbeeld aan Molecule 01: het parfum bestaat uit slechts een ingrediënt, Iso E Super, dat bijna geurloos is en pas tot z’n recht komt op de huid. Het resultaat is een subtiel aroma dat je eigen lichaamsgeur in de verf zet.

Feromonen







Zij die nog natuurlijker te werk willen gaan, kunnen vabbing eens proberen. De term is een samenvoeging van de Engelse termen “vagina” en “dabbing” en houdt letterlijk in dat je ’s ochtends jezelf aanraakt, om vervolgens je vaginale afscheiding achter je oren te smeren. Je moet dus wel in het bezit zijn van een vagina om met deze trend aan de slag te kunnen. Het hele principe is gebaseerd op het feit dat er, vooral rond de eisprong, feromonen in dat vaginaal vocht zitten. Hoewel de impact van feromonen op de mens nog weinig onderzocht is, bewijzen studies bij dieren dat soortgenoten zich ertoe aangetrokken kunnen voelen. Volgens aanhangers van vabbing zou het natuurlijke parfum dan ook perfect zijn om de aandacht van een potentiële partner te trekken. Wellicht het proberen waard als je de liefde van je leven wil vinden.