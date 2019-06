Bella Thorne is hackers te slim af en plaatst eigen naaktfoto’s online

Bella Thorne laat zich niet zomaar chanteren. De 21-jarige actrice heeft haar eigen naaktfoto’s online gesmeten nadat ze werd afgeperst door hackers die de beelden in handen hadden gekregen.

“Fuck you en de macht die je over me denkt te hebben. Ik ga hierover schrijven in mijn volgende boek”, schreef een boze Bella Thorne op Twitter. De actrice werd gechanteerd door hackers die naaktfoto’s van de Amerikaanse te pakken hadden gekregen. “Gisteren is mijn account gehackt en de voorbije 24 uur werd ik afgeperst met mijn eigen naaktfoto’s. Ik voel me bekeken. Iemand heeft iets van me afgepakt dat ik enkel wilde tonen aan één speciaal persoon”, ging de voormalige Disneyster verder.







(Lees verder onder de tweet.)

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019

Heft in eigen handen

Thorne pikte het gedrag van de hackers niet langer en besloot zelf al het materiaal te posten op Twitter. “Ik zal deze nacht goed slapen wetende dat ik de macht terug heb gewonnen. Je zal nooit meer controle hebben over mijn lichaam. Hier zijn de foto’s waarmee hij me bedreigde, met andere woorden hier zijn mijn borsten”, schreef de actrice. Thorne voegde ook screenshots toe van gesprekken met de hackers die binnenkort een bezoekje van de politie mogen verwachten. “Oh ja, de FBI zal snel eens over de vloer komen, dus kijk maar uit”, besloot de Amerikaanse.

Jennifer Lawrence

Thorne is jammer genoeg niet het enige slachtoffer dat al eens geconfronteerd werd met dergelijke bedreigingen. Onder meer Paris Hilton, Amber Heard en Jennifer Lawrence staan in het lijstje van actrices van wie de naaktfoto’s onvrijwillig verspreid werden. Vooral Lawrence had het moeilijk toen haar kiekjes in 2014 online werden gezwierd. Het waren de naaktscènes in haar film ‘Red Sparrow’ die ervoor zorgden dat ze het voorval een plaats kon geven. “Deze keer was het mijn eigen keuze om uit de kleren te gaan. Zo nam ik iets terug dat van me gestolen werd en het voelde normaal. Het hielp me genezen”, tekende de ‘X-men’-actrice op in een interview met het tijdschrift Vanity Fair.