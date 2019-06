Weerbericht – Wisselend bewolkt en nog kans op een enkele bui

Wolken en opklaringen wisselen elkaar zaterdag af. In de loop van de dag kunnen er hier en daar nog enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 22 graden in de Kempen, meldt het KMI. De wind waait matig uit het zuidwesten. ’s Avonds verdwijnen de buien geleidelijk en vannacht wordt het overal droog en licht bewolkt tot helder met voornamelijk hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 9 en 14 graden. De wind waait zwak uit zuid tot zuidoost.

Begin volgende week geven de weerkaarten zonnig en warm weer aan, met tegen woensdag temperaturen richting 30 graden. Daarna wordt het wisselvallig en minder warm, met kans op buien.

Maandag liggen de maxima tussen 19 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. Onder invloed van een hogedrukgebied boven Duitsland en Polen wordt rustig en droog en warmer weer verwacht, met vorming van stapelwolken.

bron: Belga