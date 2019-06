Verkiezingen Bilzen – “Discrete gesprekken met een aantal partijen gehad”

Vlaams Belang gaat in Bilzen van 2 naar 4 zetels, maar de grote sprong voorwaarts – in navolging van de nationale tendens – bleef uit. “De kiezer heeft aangegeven dat Vlaams Belang ook in Bilzen een speler is om rekening mee te houden”, reageert Ponthier, die al discrete contacten met verschillende partijen heeft gehad. Vlaams Belang is blij dat de huidige meerderheid gebroken is. “Ik ben een tevreden lijsttrekker. Vanaf het moment dat wij 4 zetels haalden, konden wij de meerderheid breken en dat hebben we gedaan. Dat was de inzet van de campagne”, zegt Ponthier. “We hebben het resultaat gehaald dat wij voor ogen hadden. Wij zullen de stem van de Bilzenaar sterker laten klinken. Hoe dat in de praktijk zal omgezet worden, dat zullen we na deze avond nog wel zien.”

De verwachte monsterscore van Vlaams Belang bleef evenwel uit. “Wij hebben onze score verviervoudigd ten opzichte van 2012. Het resultaat van mei was natuurlijk het nationaal resultaat van een nationale campagne”, stelt Ponthier. “Lokale politiek is totaal iets anders dan nationale politiek. We hebben daar een stuk van kunnen profiteren. Ik denk niet dat wij ontevreden kunnen zijn met dit resultaat, integendeel.”

Ponthier sluit niet uit dat het cordon in Bilzen zal sneuvelen. “Wij hebben tot nu toe – ook vandaag – al een paar discrete gesprekken met een aantal partijen gehad. Het doorbreken van het cordon betekent dat het VB meedoet in de meerderheid en op dat vlak zijn de gesprekken gaande”, zegt Ponthier. “Er zijn uiteraard andere formules, maar we zullen zien wat dat in de praktijk gaat brengen. In het verleden waren er een paar obstructies tussen een aantal partijen. We zullen zien of die obstructies blijven gelden en of wij voor een opening kunnen zorgen voor bepaalde partijen.”

