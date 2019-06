Twee opvarenden van zeiljacht met motorpech aangehouden op verdenking van mensensmokkel

Twee personen die vrijdagavond werden aangetroffen op een zeiljacht in nood voor de kust van Oostende zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het parket gaat ervan uit dat de boot met aan boord negen Albanezen op weg was naar het Verenigd Koninkrijk. De onderzoeksrechter heeft twee opvarenden aangehouden op verdenking van mensensmokkel. “Daarbij werd misbruik gemaakt van de kwetsbare toestand van de slachtoffers, waarbij hun leven in gevaar werd gebracht”, aldus Frank Demeester van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. “Er zal onderzoek worden verricht naar de criminele organisatie waarvan zij deel uitmaken.”

De kustwacht kreeg vrijdagavond melding van een zeilboot met motorpech voor de kust van Oostende. Een reddingsboot en de scheepvaartpolitie rukten uit om het jacht naar de haven van Oostende te begeleiden. Aan boord troffen ze negen personen aan die naar eigen zeggen Albanezen zijn. Het parket gaat ervan uit dat de opvarenden op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurt steeds vaker dat transmigranten op deze wijze in het Verenigd Koninkrijk proberen te geraken.

bron: Belga