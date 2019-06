Remco Evenepoel heeft eindzege bijna beet in Baloise Belgium Tour

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) eindigde vandaag in de vierde rit van de Baloise Belgium Tour als derde. Geen nood echter, want enkel een ramp kan Evenepoel van de eindzege van de rittenkoers houden. In het klassement telt hij nu 52 seconden voorsprong op Victor Campenaerts en 2:02 op Tim Wellens, derde in de stand. Remco Evenepoel ontpopte zich in Seraing alweer tot de man van de dag. De leider in het algemeen klassement won dan wel niet de etappe maar wat hij in volle finale opnieuw liet zien was knap. De neoprof knalde Tim Wellens los uit het wiel en reed de daaropvolgende 12 kilometer alleen op kop, zij het dan wel met Victor Campenaerts en de Noor Andreas Lorentz Kron achter zijn rug als ballast. Evenepoel begon de sprint met drie dan ook op kop en zag zich voorbij gereden worden door die twee.

Door het nieuwe nummertje dat hij opvoerde heeft de 19-jarige nu niet alleen de blauwe trui als leider in het algemeen klassement maar nu ook de rode trui als leider van het puntenklassement in zijn bezit. Hij telt daarin 66 punten, net 19 punten meer dan het drietal Jasper Philipsen, Tim Merlier en zijn teamgenoot Fabio Jakobsen.







“Ik heb hier vandaag een parcours gevonden dat echt op mijn maat gesneden was”, vertelde Evenepoel. “Ik hou van deze hellingen en klim graag. Dit was meer mijn dada dan in Zottegem toen ik won. Het enige dat ik vandaag moest doen dat was mijn trui verdedigen. We wisten op voorhand dat Lotto Soudal de koers hard ging maken en zo geschiedde. Iljo Keisse, Fabio Sabatini en Davide Martinelli reden zich het snot uit het lijf in het begin van de etappe. In volle finale had ik nog Eros Capecchi met Pieter Serry voor mij in steun. Een indrukwekkende ploeg.”

Al op voorhand wist iedereen dat de Roch aux Faucons de scherprechter zou worden van deze etappe. “Een heel verraderlijke klim is dat, met op het einde een lange uitloper. In dat tweede deel maakten we het verschil niet echt en hoorde ik plots in mijn oortje dat Tim Wellens aan het lossen was. Meteen was dat het sein om vol door te gaan. Mijn voornaamste concurrent voor de eindzege stak in de problemen en dat gegeven moest ik uitbuiten. Toen Wellens was gaan aanvallen aan de voet van de slotklim reageerde ik niet. Ik weet dat ik die ‘superpunch’ niet heb om er in één keer naar toe te vliegen. Ik hield dus een strak tempo aan om me niet te laten ontploffen. Maar dat tempo bleek wel stevig genoeg om de kloof te dichten en hem daarna overboord te gooien”, stelde Remco Evenepoel.

Enkel een ramp kan er voor zorgen dat de eindzege van de Baloise Belgium Tour Remco Evenepoel nog ontglipt. “Er is morgen nog een ‘Gouden Kilometer’ en er zijn ook nog bonificatieseconden te rapen aan de eindmeet. Dat maakt alles samen 19 seconden. Ik denk niet dat Victor Campenaerts de sprint gaat winnen, al weet je met hem nooit. Hopelijk blijf ik van rampspoed gespaard en kunnen we met de ploeg netjes alles controleren. En natuurlijk gaan we ervoor zorgen dat de ritzege naar Fabio Jakobsen gaat want wellicht wordt de slotetappe beslist in een massasprint.”

Bron: Belga