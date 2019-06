Moord op Jamal Khashoggi – Saoedische kroonprins roept op om de zaak Khashoggi niet “uit te buiten”

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft “iedereen die de zaak rond de dood van de journalist Jamal Khashoggi uitbuit” gewaarschuwd. Dat deed hij in een interview met de krant Asharq al-Awsat. Begin oktober werd de Saoedische journalist Khashoggi vermoord door een moordcommando uit Riyad dat Khashoggi opwachtte in het Saoedische consulaat in Istanboel. Sindsdien zijn de relaties tussen Saoedi-Arabië en Turkije zwaar verstoord.

“De moord op Jamal Khashoggi is een zeer pijnlijke misdaad”, zegt de kroonprins in de krant. “Al diegenen die de zaak uit politiek standpunt exploiteren, moeten hiermee stoppen en bewijs voorleggen in de rechtszaal. Dat zal bijdragen tot gerechtigheid”, aldus MBS nog, zonder Turkije te noemen.

Hij zei nog dat hij met “alle islamitische landen waaronder Turkije” goede relaties wil onderhouden.

Volgens Amerikaanse media gelooft de Amerikaanse inlichtingendienst CIA dat Mohammed bin Salman de moord op Khashoggi zelf bevolen heeft, wat door het Saoedische regime met klem wordt ontkend.

Bron: Belga