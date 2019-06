Hans Bonte zelf geen kandidaat-voorzitter sp.a

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte is zelf geen kandidaat om John Crombez op te volgen als voorzitter van sp.a. Hij wil zich voluit concentreren op de uitdagingen in zijn thuisbasis, maar geeft wel aan dat de nieuwe voorzitter voor een stuk het uithangbord moet zijn van de vernieuwing binnen de partij. Bonte herhaalde vandaag op het VTM-nieuws grotendeels wat hij gisteren ook al had verklaard: John Crombez kan geen voorzitter meer zijn van sp.a. Al nuanceerde Bonte wel dat Crombez wat hem betreft geen kandidaat meer kan zijn om zichzelf op te volgen, wanneer de Vlaamse socialisten binnenkort nieuwe voorzittersverkiezingen organiseren.

Het is voor Bonte ook duidelijk dat het cumulverbod bij sp.a op de schop moet. Hij is er van overtuigd dat het verbod de partij in Vlaams-Brabant een Kamerzetel heeft gekost. Bovendien toont de uitzondering die de voorzitter zelf heeft gevraagd aan hoe “absurd” de regel is. “We moeten dringend onze statuten herzien”, luidt het.







Bonte vindt ook duidelijk dat sp.a voor de oppositie moet kiezen en niet in een regering moet stappen. “Dat zou erop neerkomen dat de laatste binnenkort het licht moet uitdoen”, aldus Bonte. Volgens hem moet de nieuwe voorzitter een nieuw inhoudelijk project bepalen en aan een geloofwaardige boodschap werken. Bovendien bestaat de groep nieuwe verkozenen voor een groot deel uit nieuwe gezichten. Daarom pleit Bonte ervoor te herbronnen in de oppositie in plaats van een rechtse meerderheid te depanneren.

bron: Belga