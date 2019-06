European Golden League volley (m) – Red Dragons zijn zeker van behoud ondanks nieuwe nederlaag

De Belgische volleymannen hebben zaterdag hun zesde en laatste wedstrijd in de European Golden League verloren. De Red Dragons (FIVB 12) gingen in Poprad op bezoek in Slovakije (FIVB 27) met 3-1 de boot in. De setstanden waren 21-25, 25-22, 25-20 en 25-21. De Belgen zijn met amper een zege in zes duels zeker van het behoud in de Golden League, omdat Finland in een andere groep nog minder punten haalde. Turkije (15 ptn) voert de poule aan voor Letland (10 ptn), maar beide landen treffen mekaar later nog in Riga. Slovakije (6 ptn) blijft rode lantaarn België (2 ptn) voor. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de finaleronde, die plaatsvindt in het Estse Tallinn (21-22 juni).

Het laagst geklasseerde land over de drie poules zakt naar de Silver League. Dat is Finland, dat maar een schamel punt pakte. De Belgen doen met twee punten dus niet veel beter, maar kruipen door het oog van de naald.

De Dragons openden in poule A met thuiswinst tegen Slovakije (3-2), maar gingen nadien viermaal op rij de boot in met 3-1. Turkije en Letland klopten de Belgen zowel thuis als op verplaatsing met die score.

Bron: Belga