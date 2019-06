EK U21 (m) – Doelpuntenmaker Cools: “We verliezen deze wedstrijd al in de eerste helft”

Dion Cools, maker van het tweede Belgische doelpunt, was na afloop van de 3-2 nederlaag tegen Polen tijdens de openingswedstrijd van het EK U21 klaarblijkelijk ontgoocheld. “We moesten deze wedstrijd winnen en ik denk dat we dat ook verdienden”, liet de rechtsachter na afloop noteren. “Iedereen is heel ontgoocheld in het resultaat”, stak Cools van wal. “We moesten deze wedstrijd winnen en ik denk dat we dat – gezien het verloop van de wedstrijd – ook verdienden. Het eerste doelpunt valt veel te makkelijk, dat mag nooit op die manier. Daarna ontstond er twijfel in de ploeg. We creëerden nadien nog kansen, maar konden die niet afwerken. En dan worden we koud gepakt op een hoekschop en een counter. We krijgen hier een lesje in efficiëntie in het voetbal. Polen stond na de 2-1 ook heel laag. Het was heel moeilijk om er door te geraken. Dat is misschien een werkpuntje voor deze ploeg. Maar ik vind dat we het hebben laten liggen voor rust. We hadden efficiënter moeten omspringen met onze kansen en dan hadden we deze wedstrijd altijd gewonnen.”

De volgende twee duels tegen Spanje (woensdag) en Italië (zaterdag) ogen nog moeilijker. “Dat klopt”, bevestigde Cools. “Maar het kan nog altijd. Je weet nooit dat we 6/6 kunnen halen. We hebben Italië vorig jaar nog geklopt (0-1 in oktober in Udine, red.). Het kan dus zeker, maar het zal heel moeilijk worden.”

bron: Belga