EK U21 (m) – Dawid Kownacki weerlegt sterrenstatus: “Het is niet zo dat ik de hele ploeg zal dribbelen”

De tegenstander van de Jonge Duivels zondag tijdens de openingsmatch op het EK U21 is Polen. Het Poolse elftal was tijdens de kwalificaties erg afhankelijk van aanvaller Dawid Kownacki. De ploegmakker van Dodi Lukebakio bij Fortuna Düsseldorf trof liefst elf keer raak en lijkt ook zondag het belangrijkste wapen van de Polen. Zelf bleef Kownacki op de vlakte. “Enkel het team telt”, liet hij droog noteren. “Ik voel me goed”, opende Kownacki de Poolse persconferentie. De 22-jarige scherpschutter kampte de voorbije weken met fysiek ongemak, maar is net op tijd klaar voor de strijd.

“Het klopt dat ik veel scoorde in de kwalificaties, maar het was niet zo dat ik een hele ploeg voorbij dribbelde en dan scoorde”, gekscheerde de aanvaller. “Ik heb goede spelers nodig om mij te bedienen. Ik ben niet de ster van het team, dat is de hele ploeg. Het collectief is onze kracht. Ik ben bovendien ook niet bezig met individuele statistieken.”

Kownacki speelde het voorbije seizoen op huurbasis van Sampdoria bij Fortuna Düsseldorf. Daar was hij een ploegmaat van Jonge Duivel Dodi Lukebakio, een speler waarvoor hij zijn verdedigers nog eens waarschuwde. “Ze zullen op hun hoede moeten zijn. Ik ken Dodi heel goed. Het is een heel snelle speler met een goede techniek en dito dribbel. We zullen moeten uitkijken.”

Bondscoach Czeslaw Michniewicz nam ook nog even het woord en wilde benadrukken vooral te focussen op het eigen team. “We hebben het grootste respect voor België”, aldus de selectieheer. “Maar wij hebben een plan en zullen dat morgen tonen. Details zullen de wedstrijd beslissen. Er ligt druk op onze ploeg, maar daar kunnen we mee om. Onze kapitein (Kownacki, red.) heeft ervaring. Hij speelde zelfs al een WK bij de grote jongens en zal wel weten wat druk is.”

Tot slot wilde de bondscoach nog even iets kwijt over de drukkende weersomstandigheden in Reggio Emilia. “Die vormen een grote aanpassing voor ons”, gaf hij toe. “In Polen was het vorige week ook zo warm, maar dat is eerder uitzonderlijk. Toch wil ik het weer niet als excuus inroepen. We wisten van tevoren dat het in Italië warm kon zijn.”

