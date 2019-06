EK U21 (m) – Belgische beloften gaan na sterke beginfase helemaal ten onder tegen Polen

De Jonge Duivels hebben zondagavond hun openingswedstrijd op het EK voetbal U21 met 3-2 verloren van Polen. In een sterke openingsfase kwamen de Belgische beloften op voorsprong, maar na de Poolse gelijkmaker stortte het kaartenhuisje helemaal in. Met duels volgende week tegen Spanje (woensdag) en Italië (zaterdag) voor de boeg lijkt kwalificatie voor de halve finales nu wel erg moeilijk te worden voor de jongens van bondscoach Johan Walem. De Belgische beloften begonnen de wedstrijd met veel balbezit, maar toch ook enkele slordigheden. Buitenspelers Mbenza en Lukebakio toonden zich bedrijvig. Vooral die laatste joeg de Polen geregeld de stuipen op het lijf met zijn dribbels. Nadat Kownacki zich een eerste keer toonde aan de overkant, trokken de Belgen het laken helemaal naar zich toe. Mangala trof met een pegel de paal en Schrijvers stuitte op doelman Grabara.

De Belgische druk bleef duren en na zestien minuten was het raak voor onze landgenoten. Leya Iseka devieerde een voorzet van Mbenza knap in doel, 0-1. De Belgen behielden de controle en Schrijvers miste vijf minuten na de openingstreffer een uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen.

Polen was nergens, maar kwam halverwege de eerste helft uit het niets langszij. Zurkowski kreeg de ruimte om van buiten de zestien aan te leggen en schoof de 1-1 voorbij Jackers tegen de touwen. De manschappen van Johan Walem toonden zich niet aangeslagen en opnieuw Schrijvers en Lukebakio waren gevaarlijk, maar scoren lukte niet meer voor rust. Het slot van de eerste helft was voor Polen. Szymanski mikte een gemeten vrijschop net naast. En sluipschutter Kownacki miste op slag van rust nog een dot van kans.

De tweede helft begon dramatisch voor de Belgen. Verdediger Bielik, het voorbije seizoen door Arsenal verhuurd aan Charlton, knikte op hoekschop de 2-1 tegen de netten en Polen stond plots op voorsprong. De reactie van de Belgen kwam er bij een hoekschop. Na de kluts viel de bal voor de voeten van Cobbaut, die de bal net naast knalde.

De Polen gaven in het tweede deel van de tweede helft het initiatief helemaal aan de Jonge Duivels, maar die deden daar erg weinig mee. Op de counter scoorden de Polen zelfs nog een derde keer. Szymanski werkte aan de tweede paal een scherpe Poolse tegenaanval keurig af.

De Belgische beloften waren nu eindelijk opnieuw wakker. Cools knikte zes minuten voor tijd de 3-2 voorbij Grabara. De Jonge Duivels zetten nadien alles op alles en invaller Amuzu was nog dichtbij de gelijkmaker, maar het mocht niet meer baten. Het bleef 3-2.

Met duels volgende week tegen Spanje (woensdag) en Italië (zaterdag) voor de boeg lijkt kwalificatie voor de halve finales wel erg moeilijk te worden voor de jongens van bondscoach Johan Walem. Enkel de drie groepswinnaars plus de beste tweede (van drie groepen) plaatsen zich voor de halve finales, waaraan ook een olympisch ticket verbonden is.

Bron: Belga