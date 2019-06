Deen eerste buitenlander die burgemeester wordt van grote Duitse stad

De Deense zakenman Claus Ruhe Madsen is de eerste buitenlander die verkozen wordt als burgemeester van een grote Duitse stad. Dat gebeurde zondag dankzij zijn overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rostock. Madsen, een onafhankelijke, behaalde 57 pct van de stemmen in de tweede ronde van de verkiezing, en versloeg Steffen Bockhahn (43 pct) van Die Linke.

De 46-jarige Madsen werd in Kopenhagen geboren en leeft sinds 1992 in Duitsland. Zowat twintig jaar geleden vestigde hij zich in Rostock, aan de Baltische Zee. Sinds zes jaar leidt hij de lokale kamer van koophandel. Hij voerde campagne waarin hij beloofde een “pragmatisch” beleid te voeren en zette sterk in op ecologie.

Indien hij verkozen zou worden, beloofde hij het beheer van zijn vijf inrichtingswinkels over te dragen aan zijn vrouw.

Bron: Belga