Coquard sprint naar de zege in slotrit Baloise Belgium Tour, Evenepoel eindwinnaar ondanks valpartij

De Fransman Bryan Coquard (Vital Concept – B&B Hotels) heeft na een massasprint de slotrit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Na 158 kilometer tussen Tongeren en Beringen haalde de Fransman het van zijn landgenoot Pierre Barbier en de Let Emils Liepins. Tom Van Asbroeck werd beste Belg met een vierde plaats.

e massasprint werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste rechte lijn, waarbij ook leider Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) tegen het asfalt ging. De negentienjarige belofte leek niet al te veel averij te hebben opgelopen en bij het overschrijven van de finishlijn kon er zelfs een glimlach af. Evenepoel won in Beringen dan ook zijn eerste rittenkoers. In het algemeen klassement heeft hij 52 seconden voorsprong op Victor Campenaerts en 2 minuten en 2 seconden op Tim Wellens.

Bron: Belga