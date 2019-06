Copa America – Kansloos Argentinië kan niet winnen van Colombianen

Argentinië heeft zich zaterdag op de Copa America in het Braziliaanse Salvador laten verrassen door Colombia. In groep B, met verder Paraguay en Qatar, verloor het team van interim-coach Lionel Scaloni met 0-2 van Radamel Falcao en zijn spelers. Het is al sinds 1993 dat Argentinië het Zuid-Amerikaanse toernooi kon winnen en de ploeg verloor de laatste twee finales van de Copa America. Lionel Messi maakt er geen geheim van dat hij eindelijk die trofee wil winnen met zijn nationale team, maar de nederlaag op hun openingsmatch maakt dat moeilijker.

Argentinië kon geen enkele keer imponeren, terwijl kapitein Messi Angel Di Maria (in tweede helft vervangen door Rodrigo De Paul) en Sergio Agüero aan zijn zijde had.

De jonge Roger Martinez, die al na een kwartier de geblesseerde Luis Muriek verving, opende twintig minuten voor tijd de score. Duvan Zapata, vervanger van Falcao, bracht de score op 2-0 in de 86e minuut.

