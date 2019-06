Slank blijven? Slaap dan met het licht uit

Val jij soms in slaap terwijl het licht nog brandt? Dan zorg je er voortaan beter voor dat je kamer baadt in duisternis. Een nieuwe studie toont namelijk aan dat vrouwen die slapen met het licht of de televisie aan, tot 5 kilo kunnen bijkomen op 5 jaar tijd.

Het medische tijdschrift JAMA Internal Medicine heeft een studie gepubliceerd die een verband vaststelt tussen gewichtstoename bij vrouwen en slapen met het licht aan. De wetenschappers onderzochten de gegevens van 43.722 Amerikaanse vrouwen tussen de 35 en 74 jaar oud. De dossiers bevatten informatie over onder meer hun BMI en hun slaapgewoontes. De vrouwen moesten aangeven of ze sliepen met of zonder licht aan. Indien ze sliepen in een verlichte kamer, moesten ze aanduiden of het licht van buiten kwam of van toestellen zoals nachtlampjes of de televisie. De volgende vijf jaar werden de vrouwen gecontroleerd op hun gewicht en of ze risico liepen om obees te worden.

33% meer kans op obesitas







Uit de resultaten bleek dat de vrouwen die sliepen met een licht aan in de kamer, daar op lange termijn de gevolgen van droegen. Zo liepen zij 17% meer kans om 5 kilogram te verzwaren in de komende 5 jaar. Daarenboven hadden ze globaal gesproken een hoger risico op overgewicht en op obesitas. Bovendien bleek dat hoe lichter de kamer, hoe sterker het verband. Vrouwen die in het donker sliepen, bleven buiten schot.

Beperkingen

De wetenschappers gaven wel aan dat de studie enkele beperkingen had. Zo kon er – voorlopig – enkel een relationeel en geen concreet causaal verband worden vastgelegd. De vrouwen moesten ook zelf hun slaapgewoontes aangeven en er werd verder niet ingegaan op de beweegredenen van de proefpersonen. Toch worden de resultaten gesteund door voorafgaand onderzoek. Zo komen ze overeen met een studie uit 2016 die aantoonde dat je BMI in 10 jaar tijd met 10% stijgt als je slaapt met het licht aan.

Strijd tegen overgewicht

“De Verenigde Staten kampen al geruime tijd met een obesitasepidemie en de maatregelen die mensen moeten nemen, zoals gezonder eten en meer bewegen, zijn niet altijd makkelijk te volgen. We lijken geen vooruitgang te boeken”, stelt onderzoeker Dale Sandler die het onderzoek leidde. Hij hoopt dat hij met zijn onderzoek mensen kan helpen in hun strijd tegen overgewicht.