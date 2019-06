Zeven doden bij reinigen septische put Indiaas hotel

Bij het reinigen van de septische put van een hotel in India zijn vrijdagnacht zeven mensen om het leven gekomen door verstikking. Dat meldt de politie. Onder de slachtoffers zijn drie werknemers van het hotel in het district Vadodara, in de noordwestelijke deelstaat Gujarat. Die vier anderen zijn werknemers van de afvalverwerkingsdiensten. Volgens de lokale media waren ze zonder bescherming in de septische put gegaan.

De vier werknemers van de reinigingsdiensten waren opgeroepen om de tank te reinigen, aldus politiechef Jaydevsinh Vaghela. Eén van hen stikte door gasvergiftiging en toen hij niet terugkwam, gingen de andere slachtoffers de put in om hem te redden.







Onderzoek moet bepalen wat de exacte omstandigheden waren. De slachtoffers hadden alvast niet de nodige veiligheidsuitrusting. De hoteleigenaar is in verdenking gesteld van onder meer onopzettelijk doden, door nalatigheid.

Volgens de vakbond van de sector van de openbare netheid melden de Indiase media jaarlijks 2.000 slachtoffers van gelijkaardige incidenten.

bron: Belga