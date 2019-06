Luchthaven Newark in New York tijdje gesloten

De luchthaven van Newark in New York is zaterdag een tijdje gesloten geweest nadat een vliegtuig van United Airlines van de landingsbaan geraakte. Er vielen geen slachtoffers. Vlucht United Airlines 627 kwam van Denver en landde zaterdag rond 13 uur lokale tijd op baan 22 van Liberty International Newark, raakte vervolgens van de landingsbaan af en kwam tot stilstand in een grasveld. Aan boord vielen er geen gewonden.

De luchthaven werd gesloten voor alle verkeer totdat het toestel weggesleept was. Rond 15 uur was er opnieuw vliegverkeer mogelijk.

Bron: Belga