Groen licht voor elektrische scooters in Duitsland

In Duitsland is de officiële toelating voor elektrische scooters van kracht geworden. De voertuigen kunnen vanaf juli op de Duitse wegen. Gisteren had het Duitse ministerie van Justitie de volledige wetgeving rond het gebruik ervan gepubliceerd. E-scooters zullen toegestaan worden voor iedereen die ouder is dan 14 jaar. Ze mogen de voertuigen gebruiken op fietspaden en wegen, maar niet op voetpaden. De scooters moeten uitgerust zijn met lichten en een bel.

In Europese steden is de komst van elektrische scooters reden tot ongerustheid over de veiligheid. Dinsdag kwam nog een man op zo’n scooter om het leven in een ongeval met een vrachtwagen in Parijs.







Bron: Belga