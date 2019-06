China steunt opschorting wetsontwerp in Hongkong

Peking steunt de beslissing van de autoriteiten in Hongkong om het omstreden wetsontwerp op te schorten. Met de wet zou het mogelijk zijn om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden. In de gewezen Britse kolonie kwam het tot hevige protesten tegen de wet. “We steunen, respecteren en begrijpen deze beslissing”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Geng Shuang. Volgens de woordvoerder is de opschorting bedoeld om “breder te luisteren” naar de diverse meningen en “de kalmte zo snel mogelijk terug te brengen”.

Hongkong, dat momenteel ongeveer 7 miljoen inwoners telt, was tot 1997 ruim 150 jaar in het bezit van het Verenigd Koninkrijk. Toen droegen de Britten het gebied over aan China, waarbinnen het nu nog steeds een eigen wettelijk en bestuurlijk systeem heeft. Tegenstanders van de nieuwe uitleveringswet vrezen voor de autonomie van Hongkong.







Bron: Belga