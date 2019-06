Bouw gestart van controversiële dam in Tanzaniaans reservaat

In een door de VN beschermd natuurreservaat in Tanzania is de bouw gestart van een omstreden dam voor het opwekken van elektriciteit. De voorbereiding voor de constructie is afgelopen en nu moet de eigenlijke bouw beginnen, aldus minister van Energie en Mineralen, Medard Kalemani. Twee Egyptische bedrijven bouwen de dam in het Wildreservaat Selous, voor een initiële kost van 3,9 miljard dollar. In december vorig jaar drukte de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschappen en cultuur (UNESCO) haar ernstige bezorgdheid uit over de plannen in het reservaat, dat in 1982 is erkend als UNESCO-werelderfgoed.

Het reservaat is groter dan Zwitserland, met een weelde aan fauna en flora. Het wordt beschouwd als een van de laatste onaangetaste wildernissen in Afrika. Natuurbeschermingsactivisten uitten kritiek op het project, omdat de dam de lokale omgeving in gevaar brengt. De regering stelt echter dat de dam essentieel is om genoeg energie op te wekken voor het Oost-Afrikaanse land.







De waterkrachtcentrale zou de huidige capaciteit meer dan verdubbelen tot 2,1 gigawatt. De bouw moet tegen 2022 afgewerkt zijn.

Bron: Belga