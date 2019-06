Dit alternatief voor vershoudfolie is gemaakt van landbouwafval

We weten intussen allemaal dat we minder plastic moeten gebruiken om het milieu te waarborgen. Die opdracht lijkt simpel, maar soms is het moeilijk om een goed alternatief te bedenken voor wegwerpplastic. Zakjes kan je vervangen door plastic totebags en ook voor waterflessen is er een herbruikbare variant, maar hoe zit het bijvoorbeeld met vershoudfolie?

Er zijn natuurlijk wel alternatieven voor vershoudfolie en diepvrieszakjes, maar eerlijk is eerlijk: die zijn niet altijd even handig. Bijenwasdoek vormt bijvoorbeeld een uitkomst voor koude ingrediënten zoals fruit, kaas of groenten, maar vlees is een absolute no-go. De herbruikbare diepvrieszakjes zijn dan weer duur en bevatten nog steeds plastic. Voor zij die én geen plastic willen gebruiken én ook ingrediënten zoals vlees willen bewaren, is de keuze al bij al beperkt.

Scoby







Het Poolse bedrijf makegrowlab heeft nu een oplossing bedacht voor al je verpakkingsproblemen. Hun zero waste verpakking genaamd Scoby biedt een volwaardig alternatief voor boterhamzakjes en vershoudfolie, maar dan zonder de schadelijke gevolgen ervan. Scoby is namelijk gemaakt van landbouwafval en kan na gebruik gewoon gecomposteerd worden zoals groenten en fruit. Het materiaal beschermt je voeding tegen water, lucht en microben en is dus ideaal als voedselverpakking. Wie wil kan Scoby zelfs opeten, al durven we niet te garanderen dat het ook lekker zal zijn.

Volgens makegrowlab is het materiaal makkelijk om te maken, milieubewust en vergt de productie bovendien weinig plaats. Door het ontbreken van plastic zou Scoby dus zomaar eens het perfecte alternatief kunnen zijn voor wegwerpplastic.