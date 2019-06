Vrijdagnamiddag heeft een wandelaarster in een bos in Ottignies/Louvain-la-Neuve het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Dat meldt L’Avenir en het is aan Belga bevestigd door de hulpdiensten van Waals-Brababnt. De brandweer van Waver kreeg om 14.30 uur een oproep binnen dat een wandelaarster het lijk van een man had aan aangetroffen in het Escavéebos. De doodsoorzaak is nog onbekend. De procureur des konings kon vrijdagavond niet meer details geven.

Bron: Belga