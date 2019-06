Honderden Berlijners geëvacueerd na vondst bom uit WOII

Vrijdagavond zal een 100 kilogram zware onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog weggehaald worden uit het centrum van Berlijn. Bouwvakarbeiders waren op de bom uitgekomen. Honderden buurtbewoners worden geëvacueerd. – De Amerikaanse blindganger werd aan het Dircksen-kruispunt met de Voltairestraat aangetroffen. De politie stelde meteen een perimeter van 300 meter in. In die zone wonen zo’n 3.000 mensen. Naast winkels is er een ook zorginstelling in de onmiddellijke nabijheid.

Ook de televisietoren, die niet in het eigenlijke spergebied ligt, met bovenin een restaurant is geëvacueerd omdat er splinters bij een ontploffing die kant kunnen uitvliegen.

Ook het metroverkeer in de onmiddellijke nabijheid is stilgelegd. De mensen die uit hun huizen zijn gehaald kregen de raad bij familie of kennissen onderkomen te zoeken. Ook werden centra ingericht waar mensen die niet meteen ergens terechtkonden, zouden worden opgevangen. De mensen die in de zorginstelling verblijven, worden ook allemaal naar veiliger oorden overgebracht.

