Zagré blijft in regen van Montreuil ver boven WK-limiet, Semenya wint 2.000 meter

Anne Zagré is dinsdag met 13.34 zesde geworden op de 100 meter horden bij de atletiekmeeting in het Franse Montreuil. Ze bleef ver boven de WK-limiet, die op 12.98 staat, maar kon de regen en frisse temperaturen als geldig excuus inroepen. De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya won de 2.000 meter, een afstand waarop de testosteronregels van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) niet van toepassing zijn. De start van Zagré, meestal een trage startster, was degelijk. Maar in de laatste 40 meter, normaal haar grootste wapen, kon ze het niet doortrekken en bleef ze steken op de zesde plaats. Met haar 13.34 bleef ze ruim boven haar beste seizoenstijd van 13.12 en nog veel ruimer boven haar Belgisch record van 12.71, maar haar concurrentes bleven even ver boven hun beste tijden. De winst ging naar de Amerikaanse Kendell Williams in 13.10.

Caster Semenya koos voor de 2.000 meter, omdat de testorenregels van de IAAF op afstanden langer dan één mijl niet van toepassing zijn. Een Zwitserse rechtbank schorste die recent regels dan wel tijdelijk op, en eigenlijk had Semenya dus ook op haar geliefde 800 meter kunnen uitkomen, maar ook de 2.000 meter verging haar goed. Ze haalde het ondanks sterke internationale tegenstand relatief eenvoudig in 5:38.20.

Bron: Belga